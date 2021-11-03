Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı olarak yapılanm görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
DHA | 03 Kasım 2021 Çarşamba - 16:31 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 16:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
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