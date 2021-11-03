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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

DHA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 16:31 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 16:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı olarak yapılanm görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Baghdad Amreyev
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