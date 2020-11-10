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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a mesaj gönderdi

10 Kasım 2020 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 21:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim." ifadelerini kullandı.
 

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