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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 17:17 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin  üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili  torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı."  ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fotoğrafları paylaştı Torunu Aybike'nin kedisi
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