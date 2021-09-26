Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
AA | 26 Eylül 2021 Pazar - 17:17 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 17:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
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