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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 19:03 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 19:03

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı.


AK Parti Genel Merkezi'ndeki program, basına kapalı gerçekleştirildi.
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programından önce partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, muhalefete eleştirilerini Avrupa'daki enerji krizi üzerinden sürdürdü. 
 
Dünyadaki bu enerji krizi karşısında gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.
 
“Sahada olun, dokunmadık ve kazanmadık gönül bırakmayın”
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerini işaret etti. AK Parti teşkilatlarına uyarılarda bulundu. Bir kez daha, "Sahada olun" mesajı verdi:
 
“Karşımızdaki tablo 2023'e yaklaştıkça partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların yalan ve iftira kampanyalarının artarak süreceğini gösteriyor. İşte bunun için her fırsatta teşkilatımızın tüm unsurları ile sahada olmaları, dokunmadık ve kazanmadık gönül bırakmamaları gerektiğini söylüyoruz.”

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Cumhurbaşkanı AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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