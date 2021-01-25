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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP'ten bugünkü mesaisini paylaştı

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 9:26 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 9:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajına, "Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlarınız olsun." ifadesiyle  başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Yeni hizmet ve projelerle dolu bir hafta sonunun ardından mesaimize  saat 11.30'da AK Parti'mizin Denizli, Mersin ve Uşak il kongreleriyle başlayacak,  ardından Elazığ'a gideceğiz. Saat 14.00 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde  hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız  için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini  gerçekleştireceğiz. 5 bin 500 konut yarın sahiplerini bulacak. Daha sonra  Çaydaçıra'da, 'İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni açacağız. Rabbim hepimize  bereketi bol, sağlıklı, huzurlu bir hafta nasip etsin. Kalın sağlıcakla."

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