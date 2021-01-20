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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP'ten bugünkü mesaisini paylaştı

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:50 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 9:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.


 "Hayırlı sabahlar kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan  Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"AK Parti il kongreleri mesaimize devam ediyoruz. Bugün salgın  önlemlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek Çanakkale, Edirne, Kırklareli Sakarya ve Yalova il kongrelerimize bu kez Ankara'dan, öğleden sonra saat  13.30'da canlı bağlantı ile katılacağım. Akşam 18.00'de de Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödül Töreni'nde  olacağım. Gününüzün güzel geçmesini Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla..."

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