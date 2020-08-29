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Cumhurbaşkanı Erdoğan teknoloji merkezinin açılışını robotla yaptı

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:00 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 18:10

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çerçevesinde MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir. Aziz milletim, değerli misafirler Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedeflere değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almamız lazım. Bir taraftan imalatı, istihdamı artırırken eş zamanlı olarak da inovasyona katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz şart. İmalat sanayimizin teknolojik dönüşüm ve verimlilik eksenlerinde kendini yenilemesi artık kaçınılmazdır' dedi.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla tüm bu hedefleri gerçekleştirme yolunda tarihi bir adım attıklarını belirten Erdoğan,bir ilki gerçekleştirip açılışı robotla yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Ataşehir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS  Teknoloji Merkezi'nin 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçtiğini ve  merkezde yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilebileceğini  belirterek, "Bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır  açacağız." dedi. 
 
Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi  Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasında,  sanayicilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Zafer Haftası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arifesinde böyle bir  töreni yapmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Erdoğan,  Peygamberin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaşmaktan dolayı da  Allah'a hamdettiğini dile getirdi.
 
Erdoğan, Muharremin 10'u olan Aşure Günü'nün tüm semavi dinlerin  müntesipleri için ibretlerle dolu son derece önemli bir gün olduğunu  vurgulayarak, rivayetlere göre Hazreti Adem'in tövbesinin bugünde kabul olduğunu,  Hazreti Musa'nın firavunun zulmünden bugün kurtulduğunu, Hazreti Yunus'un balığın  karnından bugün çıktığını, Hazreti Yabup'un oğlu Yusuf'a bugün kavuştuğunu,  Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan yine bugün kurtulduğunu, Hazreti Eyüb'ün uzun  yıllar süren ve vücudunu lime lime eden hastalığından bugün şifa bulduğunu  anlattı.
 

Peygamberin, ramazandan sonra en faziletli orucun Muharrem ayında  tutulan oruç olduğunu müjdelediğini aktaran Erdoğan, bu ayın kıymetini bilen  oruçla, nefis terbiyesiyle, duayla, tefekkürle mazlum ve mağdurlara infakla bu  mübarek günlerini idrak eden herkesin ibadetlerinin kabul olmasını niyaz etti.
 
Muharrem ayının tüm Müslümanlar için rahmet, bereket ayı olmanın  yanında aynı zamanda yürekleri dilhun eden bir acının da ayı olduğunu belirten  Erdoğan, bundan tam 1381 yıl önce Kerbela'da Hazreti Muhammed'in reyhan çiçeği  Hazreti Hüseyin'in günlerce aç ve susuz bırakıldığını, 72 müminle beraber  hunharca şehit edildiğini anlattı.
 
 
Küçük kızı Sekine'nin aktardığına göre Hazreti Hüseyin'in dudakları  susuzluktan çatlamışken, "Dostlarım tatlı bir su içtiğinizde beni de anın. Bir  şehidi veya bir garibi duyduğunuzda bana da yanın." vasiyetinde bulunduğunu  anımsatan Erdoğan, şehadetlerinin 1381'inci senesinde şehitlerin efendisi Hazreti  Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle,  minnetle ve hürmetle yad ettikleri söyledi.
 
Erdoğan, Rabb'in ehlibeytin ve şehitlerin kutlu yolundan ayırmaması  temennisinde bulunarak, Aşure Günü ve Muharrem ayının millet ve İslam alemi için  hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
 
 
 
"Türk sanayisi katma değer sağlamaya devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının  sonuçlarını paylaşacağını, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile İMES  Organize Sanayi Bölgesindeki 40 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceğini  söyledi.
 
Kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezi'ni ülkeye  kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye  400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi  teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası  üyesi 241 şirketin de aktif destek verdiği merkezin önemli bir ihtiyacı  gidereceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Bakan ve  ekibini, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamızın yeni yönetimini ortaya  koydukları bu vizyon için özellikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin potansiyeline  inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapan tüm müteşebbislerimize şahsım  ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Türk sanayicisi ekonomimizin  tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya,  insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor."
 
 
 
"Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor"
Erdoğan, iş dünyasının tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını  görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk aşarken  Türk ekonomisi toparlanma süreceni başarıyla yürütüyor. Salgın şartlarına rağmen  ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. Normalleşme  takvimiyle beraber bir taraftan kayıpları telafi ederken diğer taraftan mevcut  yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli  ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne  çıktı. Her ne kadar salgın hepimiz için beraberinde bazı zorlukları getirse de iş  dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Uluslarası  şirketler Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara  yöneldiler. Sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü,  coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en  gözde ülkelerinin başında geliyor. "
 
 
İhracat odaklı çalışan şirketlerin müşterisi yelpazesini  genişlettiklerini gördüklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah dünya genelinde  salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı  ivmenin hızı daha da artacaktır. Ülkemiz sadece sağlık turizmi ve hizmetlerinde  değil, ihracattan üretime tarımdan sanayiye kadar her alanda Kovid-19 sürecinden  güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi  küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız. Bunun  altyapısını son 18 senede attığımız adımlarla zaten oluşturduk." diye konuştu.
 
Milli geliri 238 milyar dolardan 754 milyar dolar seviyesine, ihracatı  da 36 milyar dolardan 180 milyar düzeyine yükselttiklerini aktaran Erdoğan,  sanayi üretimini her yıl ortalama yüzde 5,9 artırmayı başardıklarını vurguladı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülke için hayal kuran, projesi, fikri olan  her kesimden insana güçlü destek verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz  lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terk etmedik. Esnafımızı, sanayimizi,  çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. Güncel  ihtiyaçlara göre belirlenmiş, iyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle  daima üreticimizin yanında olduk. Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir  reforma imza atarak, ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik. Ar-Ge  harcamalarının milli gelirimizdeki payı, tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine  çıktı. Yine bu dönemde sanayiye kaydolmuş firma sayımız 8 bin 779'dan 150 bine  yükseldi. Organize sanayi bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak, ülkemizin  üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi  olmayan hiçbir ilimiz kalmadı."
 
 
"Orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik"
Büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan ettiklerini  kaydeden Erdoğan, "85 teknoparkımız, 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni  teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık.  Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 4,8 milyara dolara  yükseldi. 2002'de sanayi üretiminin ekonomik karşılığı 72 milyar lirayken,  2009'da sanayiden elde ettiğimiz gelir 954 milyar liraya ulaştı. Keza 2002  yılında imalat sanayimizin ihracatı 33 milyar dolarken, 2009'da bu rakam 172  milyar doları buldu." bilgisini verdi.
 
 
Erdoğan, bu süreçte sadece ihracatı artırmakla kalmadıklarına, aynı  zamanda ihracatın kompozisyonunu da değiştirdiklerine işaret ederek, şöyle  konuştu:
"Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan  orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Orta-yüksek teknolojili  ürünlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 24 iken  2019 yılında yüzde 36 seviyesine yükseldi. Düşük teknoloji grubu ürünleri payı  ise yüzde 47 seviyelerinden yüzde 33'e geriledi. Bunun bir neticesi olarak milyar  doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses  getirmeye başladı. Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek,  işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir. Kamu güvenliğinde bir zafiyet  yaşanmadığı gibi tedarik zincirinde de herhangi bir kesinti olmamıştır. Dünyanın  en zengin ülkelerinde bırakın sıradan vatandaşları sağlık personelinin dahi  maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazımızı sadece 2 haftada seri  üretim bandından indirmeyi başardık."
 
"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle  çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 yıllık hayalleri olan Türkiye'nin Otomobili  fabrikasının temellerini yine bu dönemde attıklarını anımsatarak, sağlık  tesislerinden ulaşım ve sulama projelerine kadar hiçbir konuda planları  ertelemediklerini, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara hız kesmeden devam  ettiklerini vurguladı.
 
Yarın Roketsan'ın stratejik bir tesisinin açılışını yapacaklarını dile  getiren Erdoğan, pazartesi günü ise sel felaketi yaşayan Giresun'u ziyaret  edeceğini, cuma günü İç Anadolu Bölgesi'nin en kritik ulaşım projelerinden  Ankara-Niğde otoyolunu milletin hizmetine sunacaklarını bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan  büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle  çalışacağız." ifadesini kullandı.
 
 
18 yılda elde ettikleri hiçbir kazanımın kendilerine altın tepside  sunulmadığını, 2002'de başlayan hizmet yolculuklarının asla dikensiz bir gül  bahçesi olmadığını vurgulayan Erdoğan, devletin içine çöreklenmiş çetelerle idari  maslahatçı bürokrasiyle gazete manşetleriyle siyaseti dizayn eden medya ile  mücadele ettiklerini dile getirdi.
 
Erdoğan, Türkiye düşmanlarına tetikçilik yapan DEAŞ'ından PKK'sına,  DHKP-C'sine kadar eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiklerine değinerek,  şöyle devam etti:
"Ağaç bahanesiyle sokakları ateşe veren, esnafımızın malını, mülkünü  yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği  silahı, tankı, topu, uçağı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele  ettik. Ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için attığımız her adımı yargı yoluyla  engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. Türkiye'yi kendi  karanlıklarına mahkum etmek için her yolu mübah gören millet, memleket düşmanı,  faşist zihniyetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberlik ve ebedi  kardeşliğine kasteden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter  dökmeden, hiçbir riske girmeden servetine servet katmaya alışmış faizci lobilerle  mücadele ettik. Ne küresel güçlere ne darbeci zihniyete ne terör sevici yapılara  ne de milletimizin kanını emen tufeylilere boyun eğdik. Milletin emanetini,  ülkenin sırtına kene gibi yapışmış, azgın azınlığın ihtiraslarına kurban etmedik.  'Allah bes baki heves' diyerek, 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün  burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı, huzuru kullanması ve kalkınması için  yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik."
 
"Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13.  ekonomisi"
"18 yıl evvel ekonomide, IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün  satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisidir." diyen  Erdoğan, parasını ödeyemediği için hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada  parmakla gösterilen bir sağlık sistemiyle kendilerinin tanıştırdığını anlattı.
 
Erdoğan, insansız hava araçlarıyla dünyanın en ileri teknolojisine  sahip 4-5 ülkesi arasında olduklarını, savunma sanayiinde "Dünyanın en büyük 100  şirketi" sıralamasında Türkiye'den 7 firmanın bulunduğunu, müteahhitlik  hizmetlerinde dünya ikincisi, tarımsal hasılada yine Avrupa'da lider durumda  olduklarını, kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sırada  olduklarını belirtti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin  bugün başarılarıyla, Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle, Doğu  Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi hiç şüphesiz  sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur. Birkaç milyar dolarla ülke  ekonomisinin çökertildiği, ülkenin kaynaklarının bir avuç seçkine peşkeş  çekildiği, terörle, şiddetle vandallıkla siyasetin şekillendirildiği eski Türkiye  manzarası artık tamamen tarihe kavuşmuştur. Devlet-millet sırt sırta verdikçe  inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir."
 
"Titiz bir çalışmayla ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri  tespit ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedefleri  değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almaları gerektiğinin  altını çizerek, "Bir taraftan imalatı, istihdamı artırırken, eş zamanlı olarak da  inovasyona, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz şart. İmalat  sanayimizin teknolojik dönüşüm ve verimlilik eksenlerinde kendini yenilemesi  artık kaçınılmazdır. Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze  alarak küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız.  Akıllı, dinamik ve hedef odaklı bir sanayileşmeyle vites yükseltip çok hızlı yol  almalıyız. Şart." diye konuştu.
 
 
Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla tüm bu hedefleri  gerçekleştirme yolunda tarihi bir adım attıklarını belirten Erdoğan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
"Bu program kapsamında titiz bir çalışmayla ülkemiz için kritik öneme  sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, eklemeli imalat, ileri malzemeler,  çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda da  iddiamızı ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, yerli kabiliyetlerimizi  hızla artırmak istediğimiz ve sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne  yapmıştık. Gelen başvurular içinden sektöre seviye atlatacak 10 projenin destek  kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım  yapılacak. Projelerin Ar-Ge'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse  ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da stratejik devlet teşviklerini  verecek."
 
"Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve  milli olacak"
İlk aşamadaki bu 10 projenin detaylarına da değinen Erdoğan, projelere  ilişkin şu bilgileri verdi:
"Atlas firmamız bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve  pompa aksamlarını ilk defa ülkemize üretecek. Dirinler firmamız büyük ebatlı  rüzgar türbin malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık bir katma  değer oluşturacak. ERMAKSAN dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip,  büyük boyutlu, eklemeli imalat makinesi üreten ikinci firma olacak. WAT Motor  Şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek. Durmazlar Makina, ultra hızlı  lazerler ve eklemeli imalat makinelerinde kullanılan tek modlu lazerleri  üretecek. Akım Metal cnc takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri  üretimini gerçekleştirecek. İğrek Makina yüksek teknolojili cnc takım  tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek. Polat Makina süperkritik  akışkan ekstraksiyon sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle  teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak."
 
 
Erdoğan, takım tezgahlarından lazer diyotlarına, eklemeli imalat  makinelerinden servo motorlara varıncaya kadar yüksek katma değerli ürünlerin 10  proje sayesinde yerli ve milli imkanlarla üretileceğini kaydetti.
 
Bu projelere çok yakında yenilerinin dahil edileceğini aktaran  Erdoğan, şunları kaydetti:
"2 milyar liranın üzeride bir sabit yatırımı makine sektörüne  kazandıracağız. Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik  gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz. Böylece yılda  yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş  olacağız. Kıymetli dostlar bugün MESS Teknoloji Merkezi'ni hizmete almanın ve  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programını açıklamanın yanında farklı sektörlerde  40 fabrikanın da açılışını yapıyoruz. Toplamda 4 milyar liralık bir yatırımla  4  bin vatandaşımıza doğrudan, 10 binlerce insanımıza dolaylı istihdam imkanı  oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin  gelişmesi, kalkınması, 2023 hedeflerine ulaşması uğrunda gayret gösteren tüm  girişimcilerimize şahsım milletim adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Teknoloji  Odaklı Sanayi Hamlesi programından faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum.  Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki, artık ülkemizin ihracat potansiyelini  arttıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. 'Biz  bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarları olacaksınız. Bu ülke bunu  yapar mı? Ben inanıyorum yapar. Siz de bunları yaparsınız. Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığımızın çalışanlarına, Türkiye Metal Saniyicileri Sendikası'nın yönetici  ve üyelerine, emekleri, ortaya koydukları vizyonları için takdirlerimi  sunuyorum."
 
 
Sanal açılış butonu, yapay zeka robot tarafından getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yeni fabrikanın açılışı dolayısıyla temsili  olarak Kocaeli’ndeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İMES Organize  Sanayi Bölgesinin açılışlarına canlı bağlantılar yaptı. Yatırımları için  firmalara teşekkür eden Erdoğan, firma sahiplerine bol, bereketli kazançlar  diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından  kurdeleler kesildi. Erdoğan, açılış için kullanılan makas ve kurdelelerin günün  anısına açılışı gerçekleştiren kişilerde kalmasını istedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezinin  açılışını ise yapay zeka robot tarafından getirilen sanal açılış butonuna basarak  gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından merkezde çalışan personeli selamladı.  Program sonunda katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri  Sendikası Başkanı Özgür Burak Akkol, Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre  Gencer'in de konuşma yaptığı programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra  Zümrüt Selçuk da katıldı.
 
Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılışı  yapılan MESS Teknoloji Merkezini gezdi.
 

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