Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te müjdeyi duyurdu: Halkımızın istifadesine sunulacak

"19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde esamesi dahi okunmayan Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemini geliştirmek için büyük çaba harcadıklarını, bir taraftan işletmelere modern alt yapılar sunarken, diğer taraftan bireysel ve kurumsal Ar-Ge bilincini aşılayabilmek için proje desteklediklerini aktardı.

Üniversitelere kapsamlı destekler vererek dünya çapında tematik araştırma merkezleri kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmaların bir araya gelip, güç birliği yapabileceği teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 89'a çıkardıklarını belirtti.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz"

2003'te, binde 5 dahi olmayan Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını ilk kez yüzde birin üzerine çıkardıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette bu rakamların tamamı tek başına bir başarı hikayesidir. Ancak beklediğimiz hedeflere ulaşmak için asla yeterli değildir. Çünkü biz bugün özellikle kurtarmak için değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz. Bunun yolu da öncelikle nitelikli bir insan kaynağına sahip olmaktan, insana yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bu insanlar karşımda, bu gençler karşımda." diye konuştu.

Dene yap Teknoloji Atölyeleri 81 ilin tamamında olacak

Bu amaçla gerek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir çok çalışma başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, halihazırda 66 ilde bulunan Dene Yap Teknoloji Atölyelerini, 2023 yılına kadar 81 ilin tamamına yaygınlaştıracaklarını, bu atölyelerde henüz ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik gibi geleceğin teknolojilerine yönelik dersler verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sağladıkları girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge desteklerinin yanı sıra açık kaynak platformu ile yeni nesil yazılım okulları ile TEKNOFEST gibi organizasyonlarla bu eğitimi taçlandırdıklarını dile getirdi.

Eskiden okulda öğrenilen "Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler ne işimize yarayacak?" denildiğini anlatan Erdoğan, "Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor. Burada gençler okulda öğrendikleri matematiği, fiziği, kimyayı kullanarak roketler tasarlıyor, elektrikli araçları araştırıyor, İHA'ları uçuruyorlar. Yine bu amaçla milli teknoloji hamlesi ışığında ülkemizin teknoloji kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için çaba harcıyoruz. Başarılarınızı ödüllendirmek, motivasyonunuzu en yukarıda tutmak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

"Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır." sözüne atıf yaparak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi, milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar, ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar, Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak, bunlara rağmen başardığımızı da sizler biliyorsunuz."

"40 yıllık siyasi hayatı çetin mücadelelerle dolu bir büyüğünüz olarak sizlere şu gerçekleri hatırlatmak istiyorum" diyen Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Size 'Yapamazsınız, başaramazsınız.' diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kendi başarısızlıklarına sizi ortak etmelerine kesinlikle rıza göstermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Sizler, bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizlere inanıyoruz. Biz, sizleri seviyoruz. Sizler, daha 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız. Sizler, 'Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.' diyen Nuri Demirağların evlatlarısınız. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigillerin mirasçılarısınız. Büyük ve güçlü Türkiye, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Hep söylediğim gibi kader gayrete aşıktır; bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizden bugün TEKNOFEST'te bizlere eşlik eden Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum. Sizlere baktığımda gözlerinizdeki ışığı, kalbinizdeki ateşi görebiliyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye gitmek, ülkemizin kodlarına işlenmiştir. Sizlerle yol yürümekten büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, T3 Vakfına, tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmasının ardından canlı bağlantıyla 27 ilde eş zamanlı olarak Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, 27 il ile birlikte sahnede diğer yetkililerle açılış kurdelesini keserken, katılımcılardan makasları günün anısına saklamalarını istedi.

Erdoğan, Aziz Sancar ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarında projeleriyle dereceye giren takımlara 36 ayrı kategoride ödüllerini verdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST 2021 plaketini takdim etti.