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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te müjdeyi duyurdu: Halkımızın istifadesine sunulacak

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 etkinliğinde konuştu.
Erdoğan, "Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(TEKNOFEST)  Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları,  mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in  yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin  mimarları olacaktır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık,  Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada sözlerine, Fatih  Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşadığı İstanbul'dan  ülkenin tüm gençlerini, ilime, bilime, araştırmaya gönül veren gençlerini  selamlayarak başladı.
 
 
Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali  TEKNOFEST'te yeniden bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren  Erdoğan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ülkeye, millete ve istikbalin  teminatı gençlere hayırlı olmasını diledi.
 
 
Erdoğan, bu gururu yaşatan, her sene bir önceki yıldan çok daha  görkemli bir teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı ile  tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Atalarımız 'Er giden işine, geç  giden boşuna.' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik  ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini  işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı."  diye konuştu.
 
 
Farklı kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör  firmalarının milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için tam  anlamıyla seferber olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine,  bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu  yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle  tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli  duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST Teknoloji Yarışma  tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla,  roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara,  biyoteknolojiden çevreye kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar.  Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde  çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır."
 
 
"Burada Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var"
Burada sergilenen her projenin okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla,  ailesiyle takım çalışmasının ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, konuşmasını  şöyle sürdürdü:
"Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi,  ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek  başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları,  astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah  2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri bizim  gençlerimizi tanımak yerine, sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya  çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine,  gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir  ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine, siyasi ikballeri ve  hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu  lehimleyemeyecek, Gökbey'in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG'un bataryasının  yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir  görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların  fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi  biliyoruz."
 
 
 Yine ülkeyi güvenle, huzurla teslim edecekleri pırlanta gibi bir  gençlik gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Daha önemlisi gençlerimizin yaşadığı  tutkuyu paylaşan mühendis, araştırmacı, girişimci ağabey ve ablaları görüyorum.  Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel  şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabb'ime şahsıma sizler  gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum." diye  konuştu.
 
Erdoğan, TEKNOFEST'in rekorların ve rekortmenlerin, yorulmak nedir  bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivali olduğunu kaydetti.
 
 
Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendilerine hitap eden  eşsiz bir teknoloji ziyafeti olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, Atak helikopterleri, paraşüt  timleri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 gibi göz bebeklerimiz İstanbul semalarında  görsel bir şölen sunuyor. Tabii bu sene gökyüzündeki bu bekçilerimize yeni bir  üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada medarıiftiharı olan AKINCI bu sene  gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız  olan Türkiye'nin otomobili TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış  oldu."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi?",  "Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, insansız hava araçlarıyla,  otomobille gurur duydunuz mu?" sözlerine katılımcılar "Evet" yanıtını verdi.
 
 
"Atak helikopterlerini yaptık, terörün belini kırdık"
Artık zamanın yakın olduğunu, TOGG'un halkın istifadesine sunulacağını  dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve  ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin  semalarımızda çıkardığı ses hepinizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor.  Hatırlayın 5 yıl önceki hain darbe girişiminde havalanan uçaklar ülkemizi yıkmak,  birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üstünde uçuyorlardı.  Hamdolsun bugün aynı alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız hava  araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bazılarımız maalesef bu  uçakların çıkardığı sesleri acıyla, teessürle hatırlıyor olabilir. Ancak, bizim  evlatlarımız bu sesleri festivalle, coşkuyla, büyük bir gururla  hatırlayacaklardır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak  Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz. Hamdolsun gerek  gençlerimizin ilgisi ve milletimizin teveccühü gerekse rakamlar bu hedefe  kesinlikle rahatlıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14  teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi: 
"2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı  35'e çıkarken, bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine  2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek  sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel  sektörümüz de sağ olsunlar Ar-Ge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman  esirgemiyor. TEKNOFEST'in ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74'e çıkmak  suretiyle festivalin nüfuz ettiği alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların ve  desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize daha çeşitli alanlarda daha fazla  yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Gençlerimizin sadece savunma sanayi  alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de  hazırlıyoruz."
 
 
"TEKNOFEST şimdiden dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı"
Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay  zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım,  turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlendiğini  vurgulayan Erdoğan, TEKNOFEST'in çok genç bir organizasyon olmasına rağmen  şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardığını ifade etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin,  girişimcinin bu organizasyona katılımının aslında sahip olunan küresel  potansiyelin de ispatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi  TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah  önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek,  can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.  TEKONFEST'i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki  dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin  gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."
 
 
"19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in,  gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz" diyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde esamesi dahi okunmayan Ar-Ge ve  yenilikçilik ekosistemini geliştirmek için büyük çaba harcadıklarını, bir  taraftan işletmelere modern alt yapılar sunarken, diğer taraftan bireysel ve  kurumsal Ar-Ge bilincini aşılayabilmek için proje desteklediklerini aktardı.
 
 
Üniversitelere kapsamlı destekler vererek dünya çapında tematik  araştırma merkezleri kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmaların bir  araya gelip, güç birliği yapabileceği teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını  89'a çıkardıklarını belirtti.
 
 
"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz"
2003'te, binde 5 dahi olmayan Ar-Ge harcamalarının milli gelir  içindeki payını ilk kez yüzde birin üzerine çıkardıklarını aktaran Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Elbette bu rakamların tamamı tek başına bir başarı hikayesidir. Ancak  beklediğimiz hedeflere ulaşmak için asla yeterli değildir. Çünkü biz bugün  özellikle kurtarmak için değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin  derdindeyiz. Bunun yolu da öncelikle nitelikli bir insan kaynağına sahip  olmaktan, insana yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bu insanlar karşımda, bu gençler  karşımda." diye konuştu.
 
 
Dene yap Teknoloji Atölyeleri 81 ilin tamamında olacak
Bu amaçla gerek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, gerekse Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir çok çalışma başlattıklarını hatırlatan  Erdoğan, halihazırda 66 ilde bulunan Dene Yap Teknoloji Atölyelerini, 2023 yılına  kadar 81 ilin tamamına yaygınlaştıracaklarını, bu atölyelerde henüz ilk ve  ortaokul çağındaki çocuklara yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik gibi  geleceğin teknolojilerine yönelik dersler verdiklerini söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sağladıkları girişimcilik, inovasyon  ve Ar-Ge desteklerinin yanı sıra açık kaynak platformu ile yeni nesil yazılım  okulları ile TEKNOFEST gibi organizasyonlarla bu eğitimi taçlandırdıklarını dile  getirdi.
 
 
Eskiden okulda öğrenilen "Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi  dersler ne işimize yarayacak?" denildiğini anlatan Erdoğan, "Gençler artık bu  soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor. Burada gençler okulda öğrendikleri  matematiği, fiziği, kimyayı kullanarak roketler tasarlıyor, elektrikli araçları  araştırıyor, İHA'ları uçuruyorlar. Yine bu amaçla milli teknoloji hamlesi  ışığında ülkemizin teknoloji kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için çaba  harcıyoruz. Başarılarınızı ödüllendirmek, motivasyonunuzu en yukarıda tutmak için  var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.
 
 
"Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı gökte uçsalar dahi karganın  dünyası başka şahinin dünyası başkadır." sözüne atıf yaparak, şöyle devam etti:
"Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi,  milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören, okuyan bir kesim bulunuyor.  Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler.  Bunlar, ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya  koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler.  Bunlar, Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli,  bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler.  Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son  derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit, özde  lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı  şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye  taşımışsak, bunlara rağmen başardığımızı da sizler biliyorsunuz."
 
 
"40 yıllık siyasi hayatı çetin mücadelelerle dolu bir büyüğünüz olarak  sizlere şu gerçekleri hatırlatmak istiyorum" diyen Erdoğan, gençlere şöyle  seslendi:
"Size 'Yapamazsınız, başaramazsınız.' diye üst perdeden ahkam  kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi  küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim  vermeyin. Kendi başarısızlıklarına sizi ortak etmelerine kesinlikle rıza  göstermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla  müsaade etmeyin. Sizler, bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük  hazinesisiniz. Biz sizlere inanıyoruz. Biz, sizleri seviyoruz. Sizler, daha 21  yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın  torunlarısınız. Sizler, 'Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en  mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu  yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.' diyen Nuri Demirağların  evlatlarısınız. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigillerin  mirasçılarısınız. Büyük ve güçlü Türkiye, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Hep  söylediğim gibi kader gayrete aşıktır; bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce  inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde  gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizden bugün TEKNOFEST'te bizlere eşlik eden Aziz  Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum. Sizlere baktığımda  gözlerinizdeki ışığı, kalbinizdeki ateşi görebiliyorum. İstiklalimiz ve  istikbalimiz için hep daha ileriye gitmek, ülkemizin kodlarına işlenmiştir.  Sizlerle yol yürümekten büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Rabbim  yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına, T3 Vakfına, tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
 
 
Konuşmasının ardından canlı bağlantıyla 27 ilde eş zamanlı olarak  Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, 27 il  ile birlikte sahnede diğer yetkililerle açılış kurdelesini keserken,  katılımcılardan makasları günün anısına saklamalarını istedi.
 
 
Erdoğan, Aziz Sancar ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarında  projeleriyle dereceye giren takımlara 36 ayrı kategoride ödüllerini verdi.
 
 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı  Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST 2021 plaketini takdim etti.
 
 

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