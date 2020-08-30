Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.