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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu

DHA |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 19:57 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 19:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bağışı
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