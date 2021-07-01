Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu
DHA | 01 Temmuz 2021 Perşembe - 19:57 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 19:57