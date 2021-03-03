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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

DHA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 14:39 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 14:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.
 
Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
 
 

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