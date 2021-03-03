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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
DHA
| 03 Mart 2021 Çarşamba - 14:39
| Son Güncelleme : 03 03 2021 - 14:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde
TBMM
Başkanı
Mustafa Şentop
ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
ETİKETLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
TBMM
Mustafa Şentop
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