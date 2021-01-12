12 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.550 0.87 EURO 9,1220 0.24
USD 7,4890 0.06 ALTIN 442,790 -0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

DHA |  12 Ocak 2021 Salı - 19:39 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın, Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.