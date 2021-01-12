Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın, Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
DHA | 12 Ocak 2021 Salı - 19:39 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 19:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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