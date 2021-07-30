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Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: THK'nın elinde rahat kullanılabilecek uçak falan yok

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 14:27 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan THK tartışmalarına ilişkin olarak, "THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. " dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede  28-30 Temmuz'da 71 orman yangını çıktığını, 57'sinin kontrol altına alındığını,  14'ünü kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yani olumlu  istikamette bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen  itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük  Çamlıca Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Çeşitli bölgelerde çıkan yangılara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan,  "Eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma  yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür  şeyler var mı yok mu, bunların üzerine gidiliyor." diye konuştu.
 
"Siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları  gerçekten üzüntü verici"
Bu konuda İçişleri Bakanlığının ve istihbarat örgütlerinin yoğun  çalışmaları olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir bunu o zaman açıklamak  durumunda olacağız. Fakat tabii şöyle boş verip de geçilecek bir iş değil. Çünkü  değişik mekanlarda ama hemen hemen aynı anda Manavgat'tan başlayıp Muğla Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın. Bir  durumu da şöyle açıklamam lazım. Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu  ülke, millet olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut da birlikte dayanışma  içerisinde adım atacağımız bir konuysa, buna herkesin aynı istikamete bakışı  gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar,  burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.  Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor."
 
 
"Burada 45 helikopterle çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı olarak ilgili bütün bakan ve bakan yardımcılarını  bölgeye anında gönderdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:
"Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı  itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Böyle bunların anlattığı gibi  değil. Türk Hava Kurumunun uçakları varmış da.. Neye göre söylüyorsun bunu? Neyi  biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumunun şu anda elinde buralarda  rahatlıkla kullanabilecek uçak falan yok. Ama bunlar duymaz uydurur kabilinden  uyduruyorlar. Biz ise şu anda bir defa burada 45 helikopterle, bunlar fonksiyonel  helikopterler, çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibarıyla uçak  sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız  uçaklar var. Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibik  uçağını gönderecek ki bunlarla beraber uçak sayısı 6-7'yi bulacak. Bizim için en  verimli olanlar zaten bu yangın söndürmede bu uçaklar. Amfibik olmaları hasebiyle  de çok daha tesirli, çok daha suyu alıp çok seri bir süreç içerisinde yangın  söndürmeye ulaşabilen bu uçaklarla en modern anlamda bir etkinlik arzu  ediyorlar."
 
"1080 arazöz şu anda yangın bölgesinde çalışmada"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarıyla da özellikle  bölgelerin durumlarını sürekli incelediklerini dile getirerek, bunlarla beraber  1080 arazözün şu anda yangın bölgesinde çalıştığını aktardı.
 
"1080 arazözden bahsediyoruz dikkat edin. İşte bunlar, bunları bilerek  konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz." diyen Erdoğan,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir diğeri 280 su tankeri şu anda aktif olarak çalışıyor. Bir diğeri  2 bin 270 ilk müdahale aracı yine burada şu anda aktif çalışıyor. İş  makinelerinde 660 dozer ve iş makinesi, bir yangın tankı aktif olarak devrede.  İşçi noktasında ise 10 bin 550 yangın, itfaiye işçisi aktif olarak burada  görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri ise 6 bin  440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla şu anda  mücadele devam ediyor. 28-30 Temmuz, bu yangının süreci ve 71 orman yangını ne  yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı, 14 orman yangının kontrol  altına alınma çalışmaları ise şu anda devam ediyor. Yani olumlu istikamette bir  gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen itibarıyla uçakların  gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz."
 
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, Tarım ve  Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un  bölgede bulunduğunu aktardı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu da çok açık net söylüyorum; sel  felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip, oralarda adımlarımızı  attıysak, burada da evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar onlarla  ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir  vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz. Bu hasar tespitlerinden sonra da telef olan  hayvanların sahipleri mağdur edilmeyecektir. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını  yapıp TOKİ ile beraber yine bölgede evi yananların evlerini süratle yeniden inşa  edilmek suretiyle onlar da inşallah en kısa zamanda yapılıp sahiplerine teslim  edilecektir." diye konuştu.
 
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vaka sayılarındaki artışa  ilişkin soru üzerine Erdoğan, değişik zamanlarda değişik tedbirler  açıkladıklarını hatırlatarak, "Fakat çok değişik sesler değişik zamanlarda yine  çıktı. 'Biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız bu nereye kadar böyle  devam edecek?' Dünyanın değişik yerlerinde bunlar zaten hep bu şekilde oldu. Önce  maske yasaklandı, sonra tekrar maske takılması mecbur edildi." diye konuştu.
 
İlk kabine toplantısında tedbirler yeniden ele alınacak
İlk kabine toplantısında tedbirleri yeniden ele alacaklarını belirten  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı  yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz,  böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı  gerek BioNTech bütün bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi  nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Biz şu anda  hamdolsun bütün solunum makinelerine varıncaya kadar bunu bile üreten bir ülke  haline geldik. Bütün bu solunum makineleriyle vatandaşlarımızın entübe  durumlarında da müdahale etmemizi, zaten hastane noktasında sıkıntımız yok, bu  noktada çok çok aktif bir ülke konumundayız, bunu da devam ettiriyoruz. Fakat bu  çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk kabine toplantısında  durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık  söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi.  Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii  durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer  olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir  derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti  içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi  hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."
 
ABD'den Dedeağaç'a zırhlı araç sevkiyatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Yunanistan Dedeağaç'a  zırhlı araç sevkiyatı yapmasıyla ilgili gelişmelerin hatırlatılması üzerine de  "Bu 2014 yılından beri Amerika'nın Dedeağaç'taki aslında bir planlı programıdır.  Dolayısıyla yani burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Bu kendisinin bu  planlı attığı adımı da bizler de yakından takip ediyoruz? Yunanistan-Amerika  ilişkilerini zaten biliyorsunuz fakat bizler de burada üzerimize düşen neyse bunu  her zaman yapıyoruz. Tedbirse tedbir. Bunlar da zaten her zaman bizim için alınan  veya atılan adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.
 

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