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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anlaşmayı duyurdu: Yeni dönem başlıyor

28 Aralık 2020 Pazartesi - 18:41 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 18:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yarın imzalanacağını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, İngiltere ile yapılan tarihi anlaşmaya ilşkin önemli açıklamalarda bulundu.
 
ERDOĞAN: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
 
Erdoğan açıklamasında, ''İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır.2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.'Bir kez daha Türkiye'nin kurduğu ekonomik sistemi sayesinde hedeflerine ulaşacağını belirtmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı kabine toplantısı Serbest Ticaret Anlaşması İngiltere
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