Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anlaşmayı duyurdu: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, İngiltere ile yapılan tarihi anlaşmaya ilşkin önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Erdoğan açıklamasında, ''İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır.2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.'Bir kez daha Türkiye'nin kurduğu ekonomik sistemi sayesinde hedeflerine ulaşacağını belirtmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.