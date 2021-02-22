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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: 10 ay sonra başlıyoruz...

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 16:55 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de temel atma töreninde konuştu.
Erdoğan, "Afeti engelleyemeyiz ama sonrasında oluşan yaraları sarabiliriz. Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yıldır  İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının  yıkımını gerçekleştirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın  rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi  hedefliyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı  Açılış Töreni'nde konuştu.
 
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan,  inşaatı geçen aylarda başlayan ve kısa sürede teslim etmeyi hedefledikleri deprem  konutlarının İzmir'e ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
 
 
Erdoğan, 30 Ekim'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara  Allah'tan rahmet dileyerek, "Hep söylediğimiz gibi afetleri engelleyemeyiz ama  yıkıcı etkilerini azaltabilir, afet sonrası oluşan yaraları sarabiliriz."  ifadelerini kullandı.
 
Bu anlayışla 5 bin deprem konutunu hızla hayata geçirdiklerini  belirten Erdoğan, depremin hemen ardından başlattıkları çalışmalarla, bir kısmı  yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda olmak üzere 7 ayrı alanda hemen inşaatlara  başladıklarını kaydetti.
 
Erdoğan, bugün ilk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak  1444 konut ve 208 dükkan ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini  atacaklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda  yürütülüyor. Bu bölümdeki sadece konutların yatırım değeri 800 milyon liradır.  İzmir'de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve  yıkım işleri için 15 milyon lira kaynak aktarıldı. Depremden 10 ay sonra, yani  2021 yılının Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar  halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bayraklı'daki rezerv  alanda inşa edeceğimiz konutları İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu  olarak da kullanacağız. Bu rezerv alanı 3 milyon 750 bin metrekarelik bir alanı  kapsıyor."
 
 
"Farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Ayrıca depremden etkilenen Karaburun ilçesinin köylerinde köy evleri  inşa edeceklerini dile getiren Erdoğan, şu anda törenin gerçekleştiği alandaki  Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde ise farklı bir projeyi hayata geçirdiklerini  kaydetti.
 
Enkazının altından 38 vatandaşın cansız bedeninin çıkartıldığı  depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğin  sevinci ile 84 milyonun hep birlikte kucaklaştığını hatırlatan Erdoğan, bu alanı,  hem depremde kaybedilen vatandaşların hatıralarını yaşatacak hem de deprem  bilincinin hafızalarda canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak  düzenleyeceklerini bildirdi.
 
 
Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de  aynı bölgede konutlarını yapıp teslim edeceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle  konuştu:
"Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp İzmir'de zaten  sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık. Son 8 yıldır  İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının  yıkımını gerçekleştirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın  rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi  hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmirli  vatandaşlarımız için 254 milyon lirası riskli yapı kira yardımı olmak üzere,  toplamda 406 milyon liralık bir kaynağı kullandık. Yine afetlere hazırlık  amacıyla TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 adet konut ve sosyal donatı inşa ettik."
 
 
"İki adet Millet Bahçesi yaptık"
Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak amacıyla başlattıkları 50  bin ve 100 bin konut kampanyaları kapsamında İzmir'de 6 bin 470 konut ve 109  dükkanın inşa edildiğini aktaran Erdoğan, 81 ile 81 milyon metrekare Millet  Bahçesi hedefinin parçası olarak İzmir'e de 148 bin metrekare yüzölçümüne sahip  iki Millet Bahçesi yaptıklarını dile getirdi.
 
Erdoğan, Çiğli'de ve Bergama'da TOKİ eliyle hayata geçirilecek Millet  Bahçelerinin aynı zamanda muhtemel afet anında toplanma alanı olarak da  kullanılacağını kaydetti.
 
 
Son 18 yılda 80 milyar lirayla en çok yatırım yaptıkları illerden  birinin İzmir olduğunu belirten Erdoğan, bu yatırımla eğitimde 10 bin 630 yeni  derslik yaptıklarını ve 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite  kazandırdıklarını söyledi.
 
İzmir'in dört bir yanına çeşitli branşlarda 69 spor tesisi inşa  ettiklerini ifade eden Erdoğan, canlı bağlantıyla açılışının yapılacağı 20 bin  seyirci kapasiteli Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun da bunlar arasında yer  aldığını dile getirdi.
 
Erdoğan, İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 milyar lirayı aşan  yardım yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Sağlıkta 36'sı hastaneden oluşan 120 sağlık tesisi inşa ettik. Yatak  kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin  yapımları şu anda devam ediyor. Ulaştırmada 545 kilometre yeni bölünmüş yol  yaparak, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu toplam 948 kilometreye çıkardık.  İstanbul-İzmir Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Manisa yolundaki  Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları, Konak Tüneli ve İzmir Çevreyolu bunlar  arasındadır. Demiryollarında Aliağa-Selçuk arasında hizmet veren İzban'ı  şehrimize kazandırdık. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımı devam  ediyor. Halkapınar Otogar Metro Hattı'nın yakında ihalesine çıkıyoruz. Gerçekten  şehrimize yakışan bir eser olacağını düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi Projemizin  etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın  baştan aşağı yenilenmesi olayını zaten biliyorsunuz. Yeniledik ve şu anda  hizmette."
 
 
"İzmir'deki 26 ilçeye doğal gaz getirdik"
Tarımda İzmir'e 29 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini anımsatan  Erdoğan, 12 barajı daha inşa ettiklerini anlattı.
 
İzmirli çiftçilere son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında tarımsal  destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sanayide şehre 3 yeni organize sanayi  bölgesi, 3 yeni teknopark, 93 araştırma geliştirme merkezi ve 29 tasarım  merkezini kurduklarına değindi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki 26 ilçeye doğal gaz getirdiklerine  işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah deprem yaralarını sararak, kentsel dönüşüm çalışmalarını  hızla tamamlayarak, şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını da sağlayacağız.  Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük  projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu  afet gerçeğinden hareketle 2012'de büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği  başlattık. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 81 ilimizin ve 922 ilçemizin  tamamındaki riskli binaları kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Bugüne kadar 1,5  milyon konutun dönüşümünü de tamamladık. Şu anda sahada yatırım değeri 81 milyar  lirayı bulan 272 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Acil dönüşmesi  gereken 1,5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte  kararlıyız. Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ tarafından 1 milyon depreme  dayanıklı sosyal konutun üretimini de gerçekleştirdik. Böylece 5 milyon  kardeşimizin sıcak yuvalarına, 10 binlerce kardeşimizin de yeni iş yerlerine  kavuşmasını temin ettik. Yine şu anda ekranda görüyorsunuz Yılmaz Erbek Apartmanı  bu hale gelecek. Bir eskiyi düşünün bir de şimdiki, bittiği anda bu hali alacak.  İnşallah 1 milyonunca konutun anahtarını da hak sahibi kardeşimize bizzat takdim  edeceğiz."
 
 
"Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın  kullanacağı kredi miktarını artırdık"
Türkiye'nin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını  hızlandıran ve vatandaşlara mali kolaylık getiren düzenlemeleri de hayata  geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Son olarak konutlarını riskli yapı statüsüne dönüştüren  vatandaşlarımız için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat  taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik. Ayrıca yapılarını  kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi  miktarlarını artırdık. Mesela binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın  bankalardan kullanacağı kredi miktarını 125 bin liradan 200 bin liraya, bina  güçlendirme kredisini de 50 bin liradan 80 bin liraya kadar çıkardık. Konut  alımları için kullanılabilecek toplam kredi tutarını da 625 bin liradan 1 milyon  liraya yükselttik. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla biz bir yandan  vatandaşlarımız diğer yandan el ele vererek, inşallah bu süreci hızla  tamamlayacağız. Elbette biz bunları yaparken afetlerin beklemeye geçmediğini, her  an yeni afet tehditleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz."
 
 
İmkanı olan vatandaşlara afet riski altındaki binalarını hızla  güçlendirmeleri veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunan Erdoğan şöyle  devam etti:
"Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil,  yenilemeden yanayım ve tüm vatandaşlarıma 'Güçlendirmeyi değil, gelin yenilemeyi  tercih edelim' derim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle çok daha farklı çok  daha güçlü bir imkana sahip olacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar edindiğim  tecrübeler de bana bunu gösteriyor. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz  yıkımlardan ve acılardan daha değerli daha üstün olamaz. İnşallah çok geç olmadan  her bir vatandaşımın kurumlarımızla iş birliği içinde bu dönüşümü hızla  tamamlayacağına inanıyorum. Kaldı ki bunları eğer vatandaşlarımız TOKİ ile iş  birliği halinde bu adımları atarsa, bu defa da biz TOKİ olarak bu işe girer ve  kentsel dönüşüm noktasında atacağımız adımlarla biz buraya da 50 bin-100 bin adet  hedefimizle varız. Sayın başkan da burada, Karabağ'ı biz ne zaman acaba farklı  bir hale getireceğiz, Karabağ'ı nasıl modern bir şehir haline getireceğiz,  doğrusu bunun özlemi ve hasreti içerisindeyim. Bu güzel İzmirimize o bölge bu  haliyle hiç yakışmıyor."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelini attıkları deprem konutlarının İzmir'e  ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah bu yıl  bitmeden tüm deprem konutlarını İzmirli kardeşlerimize teslim etme  kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek, hepinize sevgilerimi saygılarımı  sunuyorum." diye konuştu.
 
 
İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin video gösterimi yapıldı
Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim  Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
 
Törende, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin video gösterimi  yapıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantı ile stadın açılışını  gerçekleştirdi.
 

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