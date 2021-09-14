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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Tüm hesaplar denetlendi

AA |  14 Eylül 2021 Salı - 10:44 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 10:44

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Türk Hava Kurumu (THK) Derneği Genel Başkanlığı, THK Gökçen İktisadi İşletmesi ve şubeler ile THK Havacılık Vakfı şirketlerinin 2009-2019 dönemine ilişkin tüm iş ve işlemleri ile hesaplarını denetledi.


THK Derneği Genel Başkanlığı ve vakıf şirketleri hakkında hazırlanan  denetim raporunda, THK Havacılık Vakfı ve üniversitenin kurulması ve hızlı  şirketleşme süreciyle birlikte 2011 yılı sonrası dönemde dernek faaliyetlerinin  sınırlarının adeta bulanıklaştığı, kurumun mali yeterliliği ve personelin  yetkinlik kapasitesinin üzerinde bir faaliyet yoğunluğu ve çeşitliliği içine  sokularak THK’nın kuruluş felsefesi ve amacından uzaklaştırıldığı belirtildi.
 
Bu süreçte alanında yetkin olmayan yönetici ve personelin kurumda  istihdam edildiğinin belirtildiği raporda, yöneticilerin plansız ve öngörüsüz  kararları, tekrarlanan hata ve suiistimaller sebebiyle, THK Derneğinin 2019 yılı  dönem net zararının 275 milyon 698 bin 776 TL’ye ulaştığı belirlendi.
 
4 şirket "borca batık"
 
Raporda, THK Genel Başkanlığı, Gökçen İktisadi İşletmesi ve tüm THK  Havacılık Vakfı şirketlerinin banka borçlarının Yönetim Kayyum Heyeti tarafından  yapılan mutabakatlarla yeniden yapılandırıldığı, buna göre THK’nın banka borçları  toplamının 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71 milyon 776 bin 909 Avro ve 484  bin 476 ABD Doları olduğu tespit edildi. Raporda, faaliyetleri devam eden 8 THK  Havacılık Vakfı şirketinden 4'ünün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı  maddesi kapsamında "borca batık", 4'ünün ise "sermayenin tamamen kaybı" durumunda  bulunduğu belirtildi.
 
Raporda, 2019 yılı itibarıyla THK mülkiyetindeki toplam 1330  gayrimenkulden 252 adedinin çeşitli banka kredilerine ilişkin olarak ipotek  edilmiş olduğu tespiti de yer aldı.
 
THK Genel Başkanlığının 2002-2013 döneminde yardım toplama  faaliyetleri kapsamında elde ettiği gelirlerden Yardım Toplama Esas ve Usulleri  Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesine göre ayrılan paylardan toplam 33 milyon 813  bin 277 TL’nin ilgili kurumlara ödenmediği de aktarıldı.
 
21 yangın söndürme uçağının 15’i gayri faal durumda
 
Raporda, Haziran 2020 itibariyle THK Genel Başkanlığı envanterinde  kayıtlı 21 yangın söndürme uçağının bulunduğu bilgisi yer aldı. Yangın söndürme  uçaklarının 15’inin gayri faal görünmekle birlikte diğer 6 uçağın bakımda ya da  bakımı bekler durumda bulunduğu belirtildi. THK envanterindeki bakıma ihtiyacı  bulunan 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağıyla ilgili 2020 Haziran ayı  itibarıyla güncellenen teknik rapora göre, 2 uçağın toplam 2 milyon 194 bin dolar  değerinde malzeme bekler durumda olduğu, 1 uçağın bakım ve x-ray uygulamasının  bulunduğu, bu üç uçağın dış yüzeyine korozyona karşı AD uygulaması yapılması  gerektiği vurgulandı. Diğer 3 uçağın da malzeme bekler durumda olduğu, ayrıca  2020 yılının mart ayında yapılması gereken AD uygulamasının ekonomik gerekçelerle  yapılmadığının belirlendiği kaydedildi.
 
Yeniden yapılandırma önerisi
 
DDK’nın raporunda, THK’nın etkinliğinin arttırılması ve gelecek  nesillere güvenle emanet edilebilmesini sağlamak için yeniden yapılandırma  önerileriyle birlikte, sorumluluğu bulunan eski THK başkan ve görevlileriyle  şirket yetkilileri hakkında cezai, hukuki, idari ve mali değerlendirmeler de  içeren toplam 116 öneri yer aldı.
 
Raporda, yeniden yapılandırma kapsamında Büyük Genel Kurul’un delege  yapısı ve sayısında yeniden bir düzenleme yapılması, THK Genel Yönetim Kurulunun  6'ya 5, Merkez Denetleme Kurulunun ise 2'ye 1 çoğunluk oyunu oluşturacak şekilde  kamu kontenjanı oluşturulması önerildi. Ayrıca, Vakfa bağlı şirketlerin  kapatılması, bu şirketlerin faaliyetlerinin geçmişte olduğu gibi Dernek ve THK  Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi bünyesinde veya ticari gereklilikler  çerçevesinde kurulacak Dernek şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi de öneriler  arasında yer aldı.
 
Ayrıca THK’nın esas faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde  gerçekleştirebilmesi, koordinasyon ve yönetim kolaylığı açılarından şube  sayılarının azami her ile bir şube olacak şekilde belirlenmesi, gerekli görülen  yerlerde çalışmaların temsilcilikler vasıtasıyla yürütülmesi önerildi.

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