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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Pazartesi günü başlıyor

AA/DHA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 20:01 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 20:01

Üsküdar'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci Pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da incelemelerde bulundu. Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok  önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını belirterek, "Bu çerçevede 2 bin konutluk  projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü  itibarıyla yapmış olacağız." dedi.
 
EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ
 
Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci Pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz" dedi.
 

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