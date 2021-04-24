Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Pazartesi günü başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da incelemelerde bulundu. Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını belirterek, "Bu çerçevede 2 bin konutluk projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü itibarıyla yapmış olacağız." dedi.
EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ
Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci Pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz" dedi.