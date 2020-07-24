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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ayasofya 24 saat ibadete açık olacak

24 Temmuz 2020 Cuma - 20:48 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 20:57

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde  talimat verdi. 
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını  Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i  Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi.  Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza  şükranlarımızı sunuyoruz."
 

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