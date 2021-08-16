Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti harekete geçti

TBMM Araştırma Hizmetleri Merkezi Başkanlığı, “Seçili Örneklerde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal Yükümlülükleri” başlıklı 12 Ağustos 2021 tarihli araştırmasında, internet ve sosyal medyanın dünya çapında giderek artan etkinliğiyle birlikte bu platformlarda paylaşılan içeriklerin hukuki statüsüne yönelik tartışmalar yaşandığı, bu amaçla ülke parlamentolarında yasal önlemler geliştirilmekte olduğu kaydedildi. Raporda, “Sosyal ağların dezenformasyon, nefret söylemi, terör içerikleri, hakaret veya farklı ekonomik ve siyasal kaygılarla hazırlanan paylaşımların yayılmasına da imkân sunması, bu ağların bir sorun alanı olarak düşünülmesine yol açmıştır” ifadeleri kullanıldı. (Milliyet)