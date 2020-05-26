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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi

AA |  26 Mayıs 2020 Salı - 9:31 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 9:33

Türkiye'nin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.
 
Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı. Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.
 
Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki corona virüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.
 
Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.
 

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