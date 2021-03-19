Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin ’in Yusufeli ilçesinde, çıkan yangında 193 bağımsız yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakanlar, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada alevlerin daha da büyümesine dair bir korkularının oluştuğunu, ancak büyük bir gayretle yangının son bulduğunu söyledi. Bakan Soylu, “Dün akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan , oradaki vatandaşlarımızın yanında olmamızı, alanı yakından görmemizi, hemen bu meseleyle ilgili yararların sarılması hususunda talimat verdi. Burada bir afetle karşı karşıya kalındı. Buradaki mağduriyeti gidermek bizim görevimiz.

Her afetin kendine ait hasar biçimi ve acısı vardır. Bugün için burada birtakım adımlar atılacak. Ön bir değerlendirme yaptık, üzerine çalışılacak. Hem hasarların karşılanması hem de adımların atılmasında hızlı olacağız, sizi mağdur etmeyeceğiz. AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 milyon lira gönderildi. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1,5 milyon gönderiliyor. Evi yananlar için ilk etapta 15 bin lira hesaplara yatacak. Yine Aile Bakanlığı’ndan gönderilen 1,5 milyon lira ailelerini hesaplarına yatacak” diye konuştu.

‘BURASI İÇİN AFET BÖLGESİ KARARI ALDIK’

İlk belirlemelere göre yaklaşık 21 bina yapılacağını belirten Bakan Soylu, “İçerisinde 52 konut olacak, 60 civarında ahırı, samanlığı olacak. Bunlarla ilgili hasar tespitleri yapılıyor. Burası için afet bölgesi kararı aldık. Bu tabloyu gördükten sonra Allah beterinden korusun dedik ve gerçekten de korumuş. Yangın ilerleyebilirdi, 52 konutun yanması küçük bir şey değil, büyük bir afet.

Bu mesele bitene kadar yanınızdayız. Bu meseleleri çözerken bir daha böyle bir afetle karşılaşmamak için de tedbirleri alacağız. Bu bölgede 5-10 metrekarelik bir bahçe bulmanın zor olduğunu biliyoruz, güzel ama zor bir coğrafya. İyileştirme şartlarıyla birlikte sizleri daha güzel şartlara taşıyacağız. Hep beraber, el birliğiyle çalışacağız, ayrıca hayvanları telef olanlar var, onlarla ilgili de gerekeni yapacağız. Evleri ve samanlıkları ayıracağız” şeklinde konuştu.

‘193 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HASAR TESPİT ETTİK’

Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise, “Yangının çıktığı andan itibaren ilgili tüm bakanlıklarımız bölgeye geldi. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52’si konut diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik. Bugün de hep beraber sahayı inceledik. Zorlu bir coğrafya, ancak bir daha böyle acıların yaşamamak adına tedbirli hareket etmek zorundayız.

Bulunduğumuz alanda ve okumuzun hemen yanında yer alan alanda bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı TOKİ yapacak. Hızlı bir şekilde, bugünden itibaren zemin etütlerine başlayacaklar. 2 alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Az önce bir hak sahibi vatandaşımız, ‘benim burada 2 evim vardı, yandı ve ikisinin tapusu da benim üzerimeydi’ dedi. Burada evi yanan kardeşlerimiz için de kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. TOKİ, Dereiçi köyüne yakışacak yatay mimari esaslı, hayvanlarımıza en yakın noktada bakabileceğimiz güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. TOKİ, daha önce Elazığ ’da, Malatya ’da, İzmir ’de, Giresun ’da hangi anlayışla çalıştıysa burada aynı anlayışla çalışacak. Sizlerin yaralarını en kısa sürede saracak çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Yöresel mimari dediğimiz tarzda yapılar hala burada ayakta. Taş ve ahşap karışımı ile yapılmış. Yığma taş binalar sapasağlam ayakta duruyor. Biz de burada yöresel mimari anlayışıyla harç ve ahşabı kullanacağınız yeni konutlarımızı aynı anlayışla yapacağız" dedi.