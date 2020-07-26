Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbetti ve fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra köşke geçti.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti
İHA | 26 Temmuz 2020 Pazar - 20:55 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 20:55