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Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti

İHA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 20:55 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı.


 Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbetti ve fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra köşke geçti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret taksi
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