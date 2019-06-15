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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

AA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 19:34 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 19:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Tacikistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler  Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yurda  döndü.
 
Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin  değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
 
"Zirvede yaptığım konuşmada bölgesel ve küresel hadiselerin dünyada  düzenin değil, maalesef düzensizliğin hakim olmasına yol açtığını, Türkiye olarak  bizim ise çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar doğrultusunda  şekillendirmenin gayretinde olduğumuzu ifade ettim.
 
Suriye, terör sorunu, barış ve istikrarı zedeleyen tek taraflı  yaptırımlar, Kudüs gibi küresel ve bölgesel hassasiyet içeren konularda oldubitti  gayretleri başta olmak üzere, Konferansın türlü sorunlar karşısında ortak adımlar  atabileceğimiz bir platform olabileceğini belirttim.
 
Konferans ve Zirve marjında bir dizi ikili temaslarda da bulunduk.  İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi, Özbekistan Cumhurbaşkanı  Mirziyoyev ve Katar Emiri El Sani ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri  güçlendirmeye vesile olacak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.
 
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın dünyamız  için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta ev sahibi Tacikistan olmak üzere  tüm üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına bu önemli platforma vermiş  oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."

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