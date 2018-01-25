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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 18:27 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 20:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’nde görev yapan askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun, bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu akşam Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir  Bozdağ ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Hatay'daki Harekat Merkezi'ne  yaptığı ziyarette, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı.
 
 
Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2.  Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'nde görev yapan askerlere hitaben yaptığı  konuşmada, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen  operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulvi bir görev icra ettiklerini hatırlattığı  askerlere başarı dileklerini de iletti.
 
"Netice alınana dek sürecek"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da harekatla ilgili daha detaylı  bilgiler aldığı toplantı esnasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay  Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığındaki  harekat merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla yaptığı hitapta da  Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini vurguladı.
 
Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde  asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin terörden temizlenmesinin Türkiye'deki  Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de hızlandıracağını ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bulunduğu esnada Mogadişu'daki Somali  Türk Görev Kuvveti Komutanlığı ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet  Komutanlığıyla da video konferansla bağlanmak suretiyle söz konusu üsler hakkında  bilgi aldı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Afrin harekatı Zeytin Dalı Harekatı
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