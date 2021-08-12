Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan lideri Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından El-Burhan, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve El-Burhan, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Türk heyetinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.