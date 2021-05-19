Cumhurbaşkanı Erdoğan 'şu anda elimizde' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle yaptığı Kütüphane Söyleşilerinde Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan normalleşme çalışmalarına dair "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamalarına da cevap veren Erdoğan, " Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez." ifadelerini kullandı. Erdoğan bir diğer sıcak gelişmeyi paylaşarak, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşiden satır başları şöyle;

Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibariyle Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra attığımız adımla birlikte bu hızla daha da artacak. 65 yaş üstü grubunu zaten bitirmiştik, şimdi aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altıyla ilgili bir aşılama olayı şu anda söz konusu değil. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik. Sağlık zaten tamam, onu bitirdik.

Kısıtlama döneminde 'turistlere serbest, vatandaşa yasak' diye bir algı oluştu. Esnaflara destek devam edecek mi?

Turistlere serbest, vatandaşa yasak... Bunların hepsi 'biz iktidarı nereden çökertiriz'. Bu sabah bir TV kanalında 'Turizm çöktü' diyor, siyaset e yeni giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı ama biz bu rakamı 35 milyar dolara kadar çıkardık. Şu anda bir koronavirüs döneminden geçiyoruz ve turist vs. bunlar zaten gelemiyor. Gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. O riskleri göze alarak gelenlere de biz diyeceğiz ki 'Sokaklarda dolaşamazsın'. Oradan 3-5 dolar veya avro girecekse ülkemize, bırak girsin. Nerelere nasıl para harcayacağı belli. Bu konularda yapılan iş tamamen bir siyasi dezenformasyondur.

Şu anda diyelim Sultanahmet Meydanı'nda birçok yer kapalı. dolaşan turistler de halı vs. bazı şeyler satın alıyorsa alıyordur, onlara kapıyı niye kapatacaksın? Türkiye'ye girecekse oradan bir döviz, bırak girsin. Sıkıntı zaten bu aya kadar böyle devam etti. Biz kapıları nasıl açarız, turistleri nasıl bir an önce ülkemize sokarız, bunun arayışı içerisindeyiz. Bunun için birçok Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapıyoruz. Kültür Turizm Bakanım örneğin dün Rusya 'daydı. Öbür tarafta biz İngiltere 'yle, Almanya 'yla görüşmeler yapıyoruz. Buralardan turistler gelsin diye.

Turiste açık, yerliye kapalı gibi bir şeyin propagandasını yapmak sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyadan başka bir şey değildir. Testi olmadan zaten gelemiyor. Hatta bazıları bu testi ülkemizde olma durumunda kalıyor. Sosyal medya 'Biz bu iktidarı nasıl vururuz, Erdoğan'ın nasıl tökezletiriz', yaptıkları iş bu.

TAM KAPANMANIN SONUCU

Ciddi manada bir düşüş söz konusu oldu. 10 binlere indiysek şu anda, bu o kararlı almış olduğumuz, nitekim Kabine Toplantısı'ndaki kararların neticesidir. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık gördük. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Vefat sayısı da ciddi manada azalmış olacak 5 bine indiğimizde.

Bunu başarmak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Esnafa yönelik tedbirler alıyoruz. Bu tedbirleri alırken esnaf çok daha rahat bir çalışmanın içine girmiş olsun. Restoranların, kafelerin, berberlerin durumu, bütün bunları masaya yatırdık, dün Kabine toplantısında bunları konuştuk. Çok ciddi nakdi yardımları da bu kararın içine koyduk. 5 bin, 3 bin liralık nakdi yardımlar var. Bunları biz eğer güçlü bir devlet olmamış olsak, bunları atabileceğimiz bir adım da olmaz.

"DÜN KARARLI BİR ADIM ATTIK"

Şu anda da iyi bir noktadayız. Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Aşılarda da şu anda başta öğretmenlerimiz olmak üzere, polisimiz, jandarmamız öncelikli bu kesimlerin aşılanma sürecini de devam ettiriyoruz. Bunların aşı olması lazım ki bulaşı olmasın. Bu konuyla ilgili de dün kararlı bir adım attık ve bu kararlı bir adımla birlikte de 'Bu aşılamayı devam ettireceğiz' dedik. Özellikle Almanya'dan bol miktarda BioNTech getirelim istiyoruz, Çin'den beklediğimiz aşılar var. Rusya'dan acaba ne kadar aşı alabiliriz, bunun görüşmeleri yapıldı. İstiyoruz ki yerli, milli aşı gelmeden önce bu aşılarla süreci devam ettirelim ve kimseye de muhtaç olmayalım.

Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktık bu noktada ve Türkiye bu kabulde saygın, sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyor. Şu anda da bu kabul artarak devam ediyor ve bu kararlılığımızı aynen devam ettireceğiz.

Bu her şeyden önce yarınlarda bu küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan, mezun olduktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar. Oralarda bizi temsil edecekler, bizim adımıza oralarda birçok propagandalar yapacaklar.

İSRAİL'İN FİLİSTİN SALDIRILARI

Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. Muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir.

O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır, ben ise BMGK 'da 47'den bugüne bu terör devleti İsrail 'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip 47'den itibaren bu günlere geldiğini Genel Kurul'da haritayla göstermişimdir. 47'den bugüne kadar nasıl o topraklar işgal edile edile küçüldü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı, o hale getirdi.

AKŞENER'E ÇOK SERT TEPKİ

Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail'in başbakanıyla Davos 'ta yine bir maceram oldu.

Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim, Davos'ta söyledim, BMGK'da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.

Bugüne kadar Filistin'e T.C. Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.

Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz.

IRAK'TAKİ TÜRKMENLER

Türkiye'den Türkmeneli ile çok çok ilgilenmemiz birilerini rahatsız ediyor ama biz şu anda verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Aynı durum Filistin için de geçerli. Filistin'e ne verdiğimizi Filistin'i yönetenler çok iyi bilir. Ben bunu buradan anlatıp da Türkiye'deki muhalefete ifade etmeme gerek yok. Benim için önemli olan bu işi biz iktidara gelene kadar Türkiye'deki hiçbir yönetim kadrosu Filistin'e, Irak Türkmeneli'ne vermedi. Ama biz veriyoruz.

Biz Irak, özellikle Kuzey Irak 'ta terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Basika'daki kampı biz oradaki zulmü durdurmak için kurduk. Bu kampla beraber biz orada Türkmeneli'nde olsun, diğer yerlerde olsun, zulme karşı askerimizle birlikte yer aldık. Buralarda attığımız adımlar Filistin'de de, Kıbrıs 'ta da, Doğu Akdeniz 'de de, Irak'ta da bunun içindir. Bize o soruları soran muhalefet şu an iktidarda olsaydı bizim şu an Doğu Akdeniz'deki halimiz haraptı.

"GÜZEL MÜJDELER DE ALIYORUZ"

Bunlar bir tane sismik araştırma gemisi alamadılar. Bir tane sondaj gemisi alamadılar. Ama biz sondaj gemilerini, sismik araştırma gemilerini aldık. Şu anda 5 tane bu şekilde gemimiz var ve kimseye muhtaç değiliz. Bunların maliyetleri çok çok büyük. Ama biz bunları öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki bu zamanlamayla beraber bu gemileri ülkemize kazandırdık.

Güzel müjdeler de alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz , bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız anda Türkiye'nin dünyaya bakışı çok farklı olacak. Dünya şu anda Türkiye'yi kıskanıyor ve kıskanmakta haklılar. İnşallah 20 Temmuz 'da ben Kuzey Kıbrıs'ta olacağım ve gerekli mesajları tüm dünyaya oradan vereceğim.

Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, bizim oradan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor.

Havaalanı olarak 2 tane havaalanı var Kıbrıs'ta. Biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle ve daha çok İHA'larımızın ve SİHA'larımızın yer aldığı... Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Havada, karada varız.

'ŞUAN ELİMİZDE...'