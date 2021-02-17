Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son kez olacak' dedi ve duyurdu!

17 BİN 750 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Burada rakam olarak ifade ettiğimiz her bir şehit, gazimizin, hatta teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Medeniyetimizin temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır.

Önceki akşam UNESCO Yunus Emre Yılı'nda bir kez daha rahmetle andığımız büyüklerimiz bize hep "önce insan" demeyi öğütlemiştir. Bizim ezanımız, bayrağımız, vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olduğunda gözümüz dünyayı görmez.

"ELİMİZDE TEK BİR MASUMUN KANI YOKTUR"

İnancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilikle müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz.

Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Geçmişimizde tek bir coğrafyanın ya da toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız.

Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki, önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Sırça köşkleriniz en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz.

Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık, zalime teslim olmadık. Çünkü biz her zaman mağdura kucak açtık, mazluma el uzattık, hukukunu koruyanın safını tercih ettik.

Suriye'de bunu yaptık. Libya 'da bunu yaptık. Karabağ 'da bunu yaptık. Somali 'de bunu yaptık. Filistin 'de bunu yaptık. Irak'ta, Bosna 'da, Kıbrıs 'ta bunu yaptık. Şayet bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik.