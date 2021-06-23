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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin başarınız 2023'teki seçimlerin sonucunu etkileyecektir

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 13:01 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 13:54

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkanlarına "Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecektir." diye seslendi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarıyla  toplantı yapan Erdoğan, buradaki konuşmasında, her kademede istişareye, ortak  akla, diyaloğa önem veren bir kadro olarak bundan sonra daha sık bir araya  gelmeyi ümit ettiğini belirtti.
 
AK Parti'nin mahalli idareler karnesiyle milletin gözünde ibra olmuş,  milletin teveccühünü kazanmış bir parti olduğuna işaret eden Erdoğan, kendilerine  19 yıl önce iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca iktidarda tutanın da yerel  yönetimlerdeki üstün gayretleri, hizmetleri ve başarıları olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, son 19 yılda hayata geçirdikleri reformlarla mahalli  idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdıklarını ifade etti.
 
Vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen AK  Parti belediyelerinin yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bakımdan, her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın  en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir. AK Parti  son 19 yılda, insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık  vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil,  kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon  açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını  ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmezse bile en azından ilgilenilmesini  arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kast  ediyoruz. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli,  çalışkan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi  biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise  hiç kimseye bir faydası olmaz."
 
"Sosyal medya belediyeciliği..."
Erdoğan, belediye başkanlarından insanlara canla başla hizmet ederken,  güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamalarını istedi.
 
"AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir ve vatandaşın  içinde olmalı. Sokaktan, çarşıdan pazardan ayağını asla kesmemelidir." diyen  Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya  mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya  çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz,  alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, menfaat  devşirmek, birilerine makam, mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli  vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında  adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Sizlerden, 2019 seçimlerinde milletimize  açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum.  İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde, adil ve açık bir  çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir  şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin  tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerimizi görsün."
 
Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının illere yönelik özel  çalışmalar yaptığını, adeta her belediyenin röntgenini çektiğini, bu çalışma  sonunda belediye başkanlarının önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceği yol  haritasının çıktığını dile getirdi.
 
"Evlere misafir olmaya mecburuz"
"Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı,  2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını  etkileyecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, belediye başkanlarından  şehirlerindeki her bir haneye ulaşmalarını, sorunları yerinde görerek,  vatandaşların dertleriyle dertlenmelerini istedi.
 
Erdoğan, millete ve şehirlere hizmet yolunda belediye başkanlarına  başarı dileyerek, "Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu  geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım.  Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en  önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023'e de böyle  hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum." dedi.

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