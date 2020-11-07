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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile buluştu

07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:59

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan partisinin 7.olagan kongresine katılmak için geldiği kentte kongrenin yapıldığı 12 Şubat Stadyumu'na geçmeden önce Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören siyam ikizleriyle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.
 
Erdoğan partisinin 7.olagan kongresine katılmak için geldiği kentte kongrenin yapıldığı 12 Şubat Stadyumu'na geçmeden önce Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören siyam ikizleriyle bir araya geldi.
 
Eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ile KSÜ İlahiyat Fakültesi'ne kayıtları yapılan ve bu dönem 2.sınıfta okuyan siyam ikizleri ile görüşen Erdoğan siyamlarla sohbet edip üniversitedeki durumlarını öğrendi.
 

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