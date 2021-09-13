Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Sebze-meyve fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün denetimler eş zamanlı başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimlere başlandı.

Ticaret Bakanlığı, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimlere başladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince 13.09.2021 tarihinde, aşağıdaki listede belirtilen, 10 büyükşehirde bulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek olup, ilgili denetimler sadece bu tarih ile sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecektir.

DENETLEME YAPILACAK TOPTANCI HALLERİ

1-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi

2-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi

3-Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

4-Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

5-Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

6-İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

7-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

8-Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

10-Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Ürünlerin kasa-etiket fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığını da kontrol ettiklerini belirten Benli, "Tespit ettiğimiz ürünlerin alım-satım faturalarını aldık, bilahare bunları kontrol edip herhangi bir usulsüzlük varsa ona göre işlem yapacağız. Bakanlığımızca denetimlerimiz devam edecek. Münferit vatandaş şikayetleri ya da resen Bakanlığımızca bu tür denetimler yapılmaktadır." dedi.

Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Benli, vatandaşların karşılaştığı etiket uygunsuzluklarında, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine, Bakanlığın Alo 175 hattına başvurabileceğini ifade etti.

"FİYAT SPEKÜLASYONLARINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrükler ile tüketicilerin korunmasına yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bakanlık olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir."