Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” sözlerinin ardından gözler yeni düzenlemenin nasıl olacağına çevrildi.

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti ’nin hukukçu kurmayları sözleşmeyle ilgili alternatifli çalışmalar yaptı.

O MADDEYE ŞERH KONULABİLİR

İstanbul Sözleşmesi’nde tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’üncü maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde. AK Parti kurmayları, “Böyle bir hazırlık da var. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içinde, mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat kamuoyunda tartışılan maddelerle ilgili şerh gündeme gelebilir” dedi. Çalışmada hangi maddeye neden karşı çıkıldığı da anlatılacak.

ÇIKILIRSA YA YASA YA YENİ SÖZLEŞME