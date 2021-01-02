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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sembol olacak' dedi! Tek pilon detayı...
Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Köprü, tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Köprünün inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.
Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" bugün açıldı.