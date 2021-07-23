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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

23 Temmuz 2021 Cuma - 10:52 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 11:10

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesine gidiyor. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.


Rize ve Artvin'i kuvvetli yağışla birlikte sel vurdu. Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. 
 
Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesi balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü. 
 
Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEL BÖLGESİNE GİDİYOR 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde ve kriz merkezinde inceleme yapacak. 

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