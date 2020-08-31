Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! '50 bin liralık hibe verilecek'

36 ilden ekiplerimiz Giresun'da görev yapmıştır. Ekiplerimiz mahsur kalan 172 vatandaşımızı hamd olsun sağ salim kurtarmıştır. Bu felakette şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edildi. Halen 5 insanımız kayıptır.

43 bina yıkıldı, 94 bina acil yıkılacak şekilde ağır hasar gördü. Yol, su, elektrik gibi temel hizmetleri birkaç istisna dışında hizmete sunduk. Kapanan 118 köy yoluna ulaşım sağlandı. 434 iş makinesiyle temizlik çalışmaları sürüyor. AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon TL ödenek göndermiştir.