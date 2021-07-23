Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde duyurdu: Bir yıl içinde inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin gerçekleştiği Rize'nin Güneysu ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün tabi iki bayramı bir arada kutluyoruz aynı zamanda cuma.
Hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz hem de biz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz.
İlçemizde maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta meydana gelen sel felaketi ise Rize'mizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı.
Metrekareye Güneysuda 214 kg, Madenli'de 188 kg yağış heyelan ve sele neden oldu.
Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, 2 kardeşimizin bulunması için yoğun çaba gösteriliyor.
Murgul'da da 1 kayıp vatandaşımızın aranma çalışmaları sürüyor. Arhavi'de bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur.
Gerek AFAD, gerek sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile kira, taşınma masrafları gibi ilgili ödemeler yapılmaya başlanmıştır. İlimize acil kullanım için tahsil edilen 18 milyon TL'den 3 milyon TL'si vatandaşlarımıza sunulmuştur.
4 bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, yaraların süratle sarılması için projelerimizi hızla devreye alıyoruz.
TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Alında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz. 1 yıl içinde 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık.
TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Alında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz. 1 yıl içinde 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık.
Yakında inşallah geleceğim, geldiğimde Sahara Tüneli'nin açılışını yapacağız. Rize'mizde hayatı normalleştirecek adımları hızla atacağız.
Ne olur, şu yamaçlarda 5 kat, 10 at binalar yapmıyor. Bu çaylıklar azot ile toprağı eritiyor. O binalar sonra kayma ile karşı karşıya kalıyor.
Dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapı ve zihniyet tarafından işgal edilmesine göz yummayın. Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projesine kadar özgür projeler ile tabiata sahip çıktık. Çok mesafe de kat ettik.