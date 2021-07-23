Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde duyurdu: Bir yıl içinde inşa edeceğiz

Ne olur, şu yamaçlarda 5 kat, 10 at binalar yapmıyor. Bu çaylıklar azot ile toprağı eritiyor. O binalar sonra kayma ile karşı karşıya kalıyor.

Dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapı ve zihniyet tarafından işgal edilmesine göz yummayın. Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projesine kadar özgür projeler ile tabiata sahip çıktık. Çok mesafe de kat ettik.