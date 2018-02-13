Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Özalkan'ın ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı.

Evin yanında kurulan taziye çadırında, Özalkan ve Afrin'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İndirilen hatmi şerifler, şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin babaevinde aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.