Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep temasları sırasında, geçen aylarda Irak 'ın kuzeyindeki Gara'da şehit düşen piyade er Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini iletip Ramazan Bayramı'nı kutlayan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Erdoğan, görüşmede, aileye taziyelerini ileterek bayramlarını kutladı.

Görüşme sırasında şehit babası Şevket Altıntaş'ın "Vatan sağ olsun." diye yanıt verdiği Erdoğan, "Rabb'im inşallah Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun." dedi.

"Bu şeref tek bana değil 7 sülaleme yeter"

Bunun üzerine Şevket Altıntaş, "Şüphesiz inanıyoruz. En büyük desteğimiz de bu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Artık bu toprakta da bayrakta da kanım var. Benim için bu söz çok değerli. Bu şeref tek bana değil 7 sülaleme yeter." dedi.

Diyarbakır annesi, Erdoğan'ın bayramını kutladı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 1,5 yıl katılan anne Songül Altıntaş da Erdoğan'ın bayramını kutladı.