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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 18:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.


Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı  Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay  Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih  Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi  Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü  Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin  ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis
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