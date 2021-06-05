Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde karşısında kimi görmek ister

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimin rakip olacağını hala belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili yapılan analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kimi rakip görmek isteyeceğiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kesin rakip olarak ister" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Kılıçdaroğlu’nu kesin ister.

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.

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- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.

- EKREM İMAMOĞLU: İmamoğlu’nu ister mi? Emin değilim. Kendisini biraz tekinsiz buluyor olabilir. Ama İmamoğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını, dünyanın sonu olarak da görmeyebilir.

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