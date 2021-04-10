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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüsçülerle sohbet etti

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)  |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 13:51 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 13:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de minibüs durağına uğrayarak, minibüsçülerle sohbet etti. Minibüs şoförlerinden birinin annesi ile telefonda konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bugün kabul edecek. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Tarabya'da bulunan Huber Köşküne geçerken, yol üzerinde bulunan minibüs durağına uğradı. Erdoğan burada bir süre minibüs şoförleri ile sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.
 
MİNÜBÜS ŞOFÖRLERİ GÖRÜŞMEYİ ANLATTI
Erdoğan ile görüşmelerini anlatan minibüs şoförü Veli Satır, "Sıkıntılarımız var. Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi. Söz verdi bize. Tevfik başkanımızla, toplantıları var yarın. Ona göre biz sıkıntılarımızı yazıp vereceğiz, yardımcı olacağını söyledi." dedi.
Bir diğer minibüsçü İbrahim Gülsoy, "Biz sözünü bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Çare arıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir. İlgilenmezse minibüs piyasasını kaldıracaklar. İETT ile rekabet yapamıyoruz, yaptırmıyorlar diye konuştuk. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı sağ olsun" diye konuştu. Muhsin Acar ise, "Taksi dönüşümünde yardımcı olacağını, ilgileneceğini söyledi. Bu şekilde sözler aldık." şeklinde konuştu.
 
 

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