Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüsçülerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bugün kabul edecek. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Tarabya'da bulunan Huber Köşküne geçerken, yol üzerinde bulunan minibüs durağına uğradı. Erdoğan burada bir süre minibüs şoförleri ile sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

MİNÜBÜS ŞOFÖRLERİ GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Erdoğan ile görüşmelerini anlatan minibüs şoförü Veli Satır, "Sıkıntılarımız var. Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi. Söz verdi bize. Tevfik başkanımızla, toplantıları var yarın. Ona göre biz sıkıntılarımızı yazıp vereceğiz, yardımcı olacağını söyledi." dedi.