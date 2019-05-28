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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Salih görüşmesi sona erdi

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 21:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi.


Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı  olarak gerçekleşti.
 
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat  Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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