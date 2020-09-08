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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz

AA |  08 Eylül 2020 Salı - 14:42 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." dedi.


Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla video  konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
 
Toplantının ve yapacakları istişarelerin iki ülke için hayırlara  vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının  Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.
 
Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attıklarını  söyleyen Erdoğan, 5. toplantıyı 2018'de Ankara'da gerçekleştirdiklerini  hatırlattı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı  video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı  gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve  İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın  şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine  geleceğine inanıyorum." diye konuştu.
 
"Salgının üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum"
Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan  rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, "Salgının ilk  dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının  yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının  üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum." şeklinde  konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını  kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle  donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan  da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz.  Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın  olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte  bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek  ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız  konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili  ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum."
 
Kararların uygulanması konusunda bakanlara önemli görevler düştüğüne  işaret eden Erdoğan, "Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle  bir araya gelmeyi arzuladığımı tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

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