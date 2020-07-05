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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik
05 Temmuz 2020 Pazar - 19:18
| Son Güncelleme : 05 07 2020 - 19:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan salgın ile ilgili açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.
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