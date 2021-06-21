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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı bitti mi?

21 Haziran 2021 Pazartesi - 18:56 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 19:02

Aşı süreci devam ederken gözler normalleşme adımlarına çevirdi. NATO zirvesi nedeniyle iptal edilen Kabine bugün toplandı. Toplantı saat 15:00 'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı bitti mi?


Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri, pazar günü sürdürülen sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve açık alanda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması olacak. Gözler yeni kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI SORNASI CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? 

Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Saat 15.30'da başladı, 19:02'de sonra erdi.

 

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