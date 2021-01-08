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Cumhurbaşkanı Erdoğan Saad El Hariri'yi kabul etti

DHA |  08 Ocak 2021 Cuma - 18:22 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme  gerçekleştirdi.
 
Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda  Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel  meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki  ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı  olduklarını belirtti.
 
Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve  huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin dost ve  kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını  sürdüreceğini ifade etti.
 
Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar  için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnan
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