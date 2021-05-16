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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 15:47 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele  alındı.
 
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara  ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve  buna devam ettiklerini belirtti.
 
Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında  güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam  dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri  olduğunu ifade etti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani İran
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