Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti! 'İhtimal yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Su Hattı'nın açılışında konuşarak, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Doğu Akdeniz Konferansında Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Hattı'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz 'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Doğu Akdeniz Konferansında Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Doğu Akdeniz Konferansında Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir.

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir."

Tatar ise şunları söyledi:

Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ta asırlardır yaşayan herkesin hayali olan su projesinin gerçekleştiğini görmenin tarifsiz sevinci içindeyiz. Türkiye dünyada kimsenin cesaret edemediği bu projeyi zat-ı alinizin başbakanlığı döneminde gerçekleştirmiştir.