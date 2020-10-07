Cumhurbaşkanı Erdoğan: Resmi Gazete, devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikasıdır

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete 'nin 100 yaşına girdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın, Resmi Gazete 'nin 100'üncü yılı dolayısıyla özel projeye imza attığı belirtilirken, proje kapsamında, 'Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk 1053 sayısının bugünün Türkçe'sine çevrildiği kaydedildi.

'TARİHİ FONKSİYON İCRA ETMEKTE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirttiği Resmi Gazete’nin 100’üncü yılını kutladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"TBMM’nin açılışından Millî Mücadeleye, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, ülkemizin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmi Gazete, bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Resmi Gazete bir anlamda devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikasıdır. Resmi Gazete’nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmi Gazete'ye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum."

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE LOZAN ANLAŞMASI RESMİ GAZETE'DE