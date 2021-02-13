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Cumhurbaşkanı Erdoğan reklamı görünce talimatı verdi: 'Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan reklamı görünce talimatı verdi: 'Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin'