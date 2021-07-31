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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonla görüştü

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:04 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 13:06

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.  Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
 

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